Евгений Куйвашев назначил нового министра по международным связям

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о назначении нового министра международных и внешнеэкономических связей региона. Им стал проректор по общим вопросам и режиму УрФУ Василий Козлов, рассказали АН «Между строк» в департаменте информационной политики лидера области. Сегодня в резиденции губернатора состоялась встреча с новым сотрудником правительства. Куйвашев обозначил главные задачи, которые сейчас стоят перед ним: развитие контактов с зарубежными партнёрами, проведение игр чемпионата мира по футболу и продвижение заявки на ЭКСПО-2025.

«Задачи, стоящие перед министерством международных и внешнеэкономических связей, более чем обширны. Свердловская область ведёт активную международную деятельность — и по продвижению региона, и по привлечению зарубежных инвестиций. Предлагаю вам заняться этой работой. Уверен, что ваши знания и умения придадут новый импульс развитию этих направлений», — сказал Евгений Куйвашев.

С 2013 года министром международных и внешнеэкономических связей региона был Андрей Соболев. Он сын бывшего сотрудника ФСБ Олега Соболева, который служил в военной контрразведке и работал с легендарным ветераном Свердловского УФСБ Сергеем Рахмановым.

Василий Козлов родился в 1973 году в Свердловске. В 1996 году окончил УПИ с дипломом инженера-физика, в 1999 году — институт переподготовки кадров Высшей школы экономики по специальности «менеджмент». В октябре 2007 года был назначен советником председателя правительства Свердловской области Виктора Кокшарова. В 2010 году стал проректором по общим вопросам УрФУ. К исполнению служебных обязанностей Василий Козлов приступит 15 января.