Евгений Куйвашев назначил Александра Толкачёва министром транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области 

Губернатор Евгений Куйвашев назначил министром транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области 57-летнего Александра Толкачёва. Он приступил к исполнению обязанностей с 13 июня. Об этом сообщает департамент информационной политики области.

«Своим указом я назначил Александра Геннадьевича Толкачёва на должность министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области. Пожелаем ему оперативно войти в курс дел и приступить к ответственной работе, обеспечив реализацию всех поставленных задач», — отметил глава региона, открывая заседание регионального правительства.

Александр Толкачёв родился в посёлке Троицкий Талицкого района. Высшее образование получил в Свердловском сельскохозяйственном институте, а позднее окончил Уральский государственный экономический университет. С 1996 по 1999 год — депутат Талицкой районной думы. В 1990-х и 2000-х занимал посты заместителя директора и директора местного ОАО «Агрохимсервис». В трудовой биографии Александра Толкачёва с 2010 года работа в администрации Талицкого района, а после руководство Талицким городским округом. 30 августа 2023 года он возглавил Юго-Западное управление Федерального агентства по делам национальностей России.

Предыдущий министр транспорта Василий Старков работал в должности семь лет. Старков ушёл в отставку 17 ноября 2023 года. После этого исполняющим обязанности министра стал его заместитель Денис Чегаев.