Евгений Куйвашев настроил глав городов на совершенствование демографической политики

Губернатор Евгений Куйвашев дал ряд поручений областному правительству и нацелил глав свердловских муниципалитетов на выполнение поставленной президентом задачи по совершенствованию демографической политики, сообщает ДИП главы региона.

По словам Куйвашева, кабмину даны поручения рассчитать потребности уральских семей в дополнительных местах в дошкольных учреждениях для детей до трёх лет, оценить объём работ по улучшению материально-технической базы детских поликлиник, а также размер необходимого финансирования. В областном бюджете уже заложены средства на проектирование и строительство нового комплекса Института охраны материнства и младенчества в Академическом районе в Екатеринбурге.

Также губернатор отметил, что в Свердловской области достигнуты целевые установки по повышению заработной платы педагогическим работникам дополнительного и дошкольного образования, выросла оплата труда сотрудников учреждений культуры и социальных работников. Для этого в 2017 году дважды были выделены дополнительные средства на сумму более чем 1,1 миллиарда рублей. Кроме этого, досрочно выполняя поручение президента России, на Среднем Урале с 1 октября 2017 года на 4% повысилась заработная плата тем категориям работников бюджетной сферы, кого это повышение ещё не касалось.

«Хочу предупредить глав муниципальных образований, что срок реализации поручений президента подходит к концу. Мы уже в январе 2018 года должны выполнить все установки указа президента РФ и достичь уровня заработной платы в образовании и культуре в размере 100 процентов от средней по экономике. Прошу уделить этому самое серьёзное внимание», — обратился Евгений Куйвашев к участникам заседания.

Губернатор также призвал глав муниципальных образований включиться в работу по продвижению российской заявки на проведение в Екатеринбурге Всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2025, отметив, что для Свердловской области заявочная кампания — серьёзный инструмент инвестиционного роста, дальнейшего укрепления позиций региона как территории больших возможностей.