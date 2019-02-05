Евгений Куйвашев нашёл замену оскандалившейся чиновнице Ольге Глацких

Отвечать за молодёжную политику в Свердловской области вместо оскандалившейся чиновницы Ольги Глацких будет Юрий Биктуганов. Соответствующий указ опубликован на сайте главы региона.

В конце прошлого года департамент молодёжной политики включили в состав Министерства образования Свердловской области, которое возглавлял Юрий Биктуганов. Реорганизовать структуру решили после скандала с Ольгой Глацких, которая на встрече в Кировграде заявила школьникам, что государство им ничего не должно и не просило их рожать. Позже блогер Сергей Колясников опубликовал фотографию заявления об увольнении Ольги Глацких. В заявлении на имя губернатора Евгения Куйвашева чиновница попросила предоставить ей отпуск с последующим увольнением. Своё решение она объяснила нежеланием подставлять губернатора, на которого «идёт сильнейшее давление из-за постоянно тиражируемых фейков в отношении неё».

Юрий Биктуганов окончил Верхне-Бугалышскую школу и физический факультет Свердловского государственного педагогического института по специальности «Учитель физики». После был директором Саргаинской и Приданниковской школ, работал начальником управления образования Красноуфимского городского округа, занимал должность замглавы округа по социальным вопросам, а позже стал заместителем председателя областного правительства. Минобрнауки Биктуганов возглавил в июле 2012 года.