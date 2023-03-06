Евгений Куйвашев направил в больницы Нижнего Тагила восемь автомобилей Lada Granta

В больницы Нижнего Тагила в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» направили восемь легковых автомобилей марки Lada Granta. Шесть из них доставили в Детскую городскую больницу, ещё два пополнят автопарк ГБ № 1. Такое поручение на прошедшей неделе подписал губернатор Евгений Куйвашев. Как сообщили АН «Между строк» в департаменте информационной политики Свердловской области, всего в региональные больницы доставят 31 автомобиль. Это уже вторая партия машин, переданная медучреждениям региона в этом году.

Новыми автомобилями пополнились автопарки 12 медорганизаций региона. По четыре автомобиля передано в Верхнюю Пышму и Слободо-Туринский район. Врачи Горноуральского городского округа и Серова получат по три автомобиля. По две машины закуплено для нужд больниц Первоуральска, Красноуфимска и Ревды. По одной единице транспорта отправят в Каменск-Уральский, Сухой Лог и Качканар.

«В прошлом году мы получили 10 легковых автомобилей, которые значительно повысили мобильность наших врачей и фельдшеров. Пополнение автопарка продолжается: благодаря программе модернизации первичного звена национального проекта “Здравоохранение” ещё четыре белоснежные красавицы с логотипом “Служба здоровья” встанут в строй для оперативной транспортировки специалистов к жителям удалённых территорий нашего большого района», — рассказала главный врач Слободо-Туринской больницы Светлана Храмцова.

В ведомстве отметили, что в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» на 2023 год запланировано приобретение 129 единиц легковых автомобилей для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников — к месту жительства пациентов, а также для перевозки биоматериалов для исследований, доставки лекарств жителям отдалённых районов. В феврале 32 автомобиля из этой поставки уже были переданы больницам. С учётом 31 машины, вручённой представителям медорганизаций в марте, годовой план обновления автопарка выполнен уже на 50%.