Евгений Куйвашев и Пётр Тултаев подписали соглашение о развитии языка, традиций и культуры финно-угорских народов Среднего Урала

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и председатель «Ассоциации финно-угорских народов Российской Федерации» Пётр Тултаев подписали соглашение о сотрудничестве в сфере сохранения и развития языка, традиций и культуры финно-угорских народов, проживающих на Среднем Урале.

«Сегодня в Свердловской области проживает около 24 тысяч представителей финно-угорских народов: марийцы, удмурты, мордва, ханты, манси и другие. Мы стараемся создавать все необходимые условия для полноценной самореализации, развития традиций и культуры всех народов. У нас проходят Дни народов Среднего Урала, праздник уже стал традицией. Я приглашаю вас посетить это мероприятие», — обратился Евгений Куйвашев к Петру Тултаеву в ходе встречи.

По словам губернатора, подписанное соглашение о сотрудничестве будет способствовать укреплению мира и согласия, межнационального культурного диалога и единства всех жителей региона. Реализация совместных мероприятий и программ в рамках соглашения также приведёт к развитию межрегионального сотрудничества.

«Екатеринбург и Свердловская область — это сердце Урала. И уникальный край с точки зрения реализации национальной политики, ведь у вас многонациональный регион. Наши братья и сёстры сохраняют свой язык, традиции, и во многом благодаря содействию представителей власти», — отметил председатель «Ассоциации финно-угорских народов Российской Федерации Пётр Тултаев.

Подписанное соглашение будет направлено на популяризацию истории и культурны финно-угорских народов. Среди форм сотрудничества — создание совместных рабочих групп, методическая и консультационная помощь этнокультурным объединениям и организациям, совместное издание учебно-методической литературы, проведение совместных мероприятий и благотворительных акций, направленных на реализацию государственной национальной политики России.

Отметим, что в Свердловской области действует региональная инфраструктура содействия этнокультурному развитию финно-угорских народов. В учреждениях культуры проходят научно-практические конференции и национальные праздники. Некоммерческие и национально-культурные организации проводят мероприятия, направленные на популяризацию традиций финно-угорских народов. Кроме того, для сохранения марийского и мансийского языка ряд школ ввели программы по их изучению.