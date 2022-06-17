Евгений Куйвашев анонсировал проведение в Свердловской области Международных летних университетских игр вместо Универсиады

17 июня губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев анонсировал проведение Международных летних университетских игр в 2023 году. Об этом он заявил в рамках своего выступления на международном экономическом форуме в секции «Спорт без преград: новые сценарии и форматы». Позже губернатор продублировал эту информацию в своём Telegram-канале.

«Вы знаете, что из-за ситуации в мире мы остались без Универсиады. Но мы практически полностью к ней готовы, объекты почти достроены, поэтому мы решили заменить соревнования FISU на новый проект — Международные летние университетские игры. Они пройдут в августе 2023 года, в разгар празднования 300-летия Екатеринбурга. В играх примут участие 5 тысяч спортсменов и 700 представителей команд, которые будут соревноваться в 18 дисциплинах. Надеюсь, получится праздник не хуже, чем во время чемпионата мира по футболу, который мы все с удовольствием вспоминаем», — написал губернатор.

По словам Евгения Куйвашева, игры пройдут в те же даты, в которые планировалось провести Универсиаду. Губернатор отметил, что концепция проведения Международных летних университетских игр уже разработана совместно с Российским студенческим спортивным союзом, Министерством спорта России, исполнительной дирекцией «Универсиады-2023». Также глава региона предложил проводить в Свердловской области спортивные матчевые встречи Россия — Китай по летним и зимним видам спорта. Кроме того, Евгений Куйвашев ещё раз заверил, что все спортивные объекты будут сданы в эксплуатацию в срок.

Напомним, проведение летней Универсиады-2023 в Екатеринбурге было отменено решением исполнительного комитета Международной федерации университетского спорта (FISU). Универсиада должна была пройти в столице Свердловской области с 7 по 19 августа 2023 года.