Екатеринбург лишили Универсиады-2023

Проведение летней Универсиады-2023 перенесли из Екатеринбурга. Такое решение принял исполнительный комитет Международной федерации университетского спорта (FISU), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу FISU. Универсиада должна была пройти в столице Свердловской области с 7 по 19 августа 2023 года.

«Сегодня на онлайн-заседании исполнительного комитета FISU было принято решение отложить право Екатеринбурга на проведение Всемирных студенческих игр 2023 года», — говорится в заявлении.

Ранее FISU лишила Екатеринбург права на проведение Всемирных игр боевых искусств, запланированных на сентябрь 2022 года. Соревнования пройдут в турецком Самсуне.

Напомним, в начале 2020 года президент России Владимир Путин подписал указ о подготовке Универсиады 2023 года в Екатеринбурге. Тогда же началась подготовка к проведению спортивных состязаний: строительство Дворцов спорта, деревни Универсиады и других объектов. В 2021 году открылась Академия волейбола имени Николая Карполя. Это первый объект, построенный к Всемирным студенческим играм 2023 года. Планировалось, что спортивный комплекс будет одним из учебных центров клуба «Уралочка-НТМК», а во время Универсиады здесь будут проходить тренировки и соревнования.