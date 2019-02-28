«Это всё спекуляции!» Директор госпиталя Тетюхина рассказал депутатам Нижнего Тагила об офшорах

Директор Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра (УКЛРЦ), построенного в 2014 году на деньги бывшего совладельца «ВСМПО-Ависма» Владислава Тетюхина и правительства Свердловской области, 28 февраля на заседании гордумы рассказал о возможном закрытии центра. Председатель комиссии по бюджету, экономической политике и инвестициям Леонид Мартюшёв предположил, что плохое отношение областного Минздрава к центру может быть связано с регистрацией медучреждения в офшоре. Щелкунов ответил, что Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр зарегистрирован в Нижнем Тагиле, а все разговоры на данную тему — это лишь спекуляции заинтересованных лиц.

«В составе проекта сегодня функционируют две организации — госпиталь восстановительных инновационных технологий (ВИТ) и Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр, — сказал Алексей Щелкунов. — По соглашению с правительством Свердловской области мы в 2014 году зарегистрировали Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр, помощь людям оказывается на базе именно этого учреждения. В настоящий момент соглашение, которое подписано правительством Свердловской области об их участии в объёме 1,2 млрд рублей, трансформируется в долю участия в акционерном капитале госпиталя ВИТ. Там есть несколько участников. Я думаю, что в скором времени монетизируется участие правительства области. Кроме правительства, есть несколько компаний, в том числе зарегистрированных на Кипре, но это касается только ВИТ. Более того, есть приказ Минфина об утверждении перечня территорий, предлагающих льготный налоговый режим или не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны). Кипр в этот перечень не входит».

Учредителями ООО «Госпиталь ВИТ», по данным СБИС, являются компании «Паренако холдингз лимитед» (81%), «Инвестсаут лимитед» (9%) и «Стэншоу лимитед» (8%). Учредитель УКЛРЦ — ООО «Госпиталь ВИТ».

Чтобы разобраться в возникших у госпиталя проблемах и попытаться помочь ему, депутаты решили подготовить обращение в Минздрав и пригласить на следующее заседание гордумы министра здравоохранения Свердловской области Андрея Цветкова.

Ранее почти 300 сотрудников госпиталя подписали открытое письмо свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву. В документе говорится, что медицинский центр может закрыться уже через три месяца. Сотрудники Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра просят главу региона вмешаться в ситуацию и помочь в борьбе с Минздравом.

За 4,5 года в клинике сделали 22551 операцию. Благодаря работе госпиталя Тетюхина области удалось практически полностью избавиться от очередей на эндопротезирование. Несмотря на это, в 2017 году медучреждению запретили делать операции на позвоночнике, в 2019 году уменьшили объёмы госпитализации, также ему отказали в оплате лечения 360 пациентов в 2018 году. Последние действия областного Минздрава стали для руководства госпиталя последней каплей в чаше терпения. Если министерство не согласится оплачивать оказанную людям медицинскую помощь, представители центра намерены пойти в суд.