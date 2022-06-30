«Это всё показуха». Компания, работающая на карьере Голого Камня, провела замеры шума и пыли на улице Трудовой, на которые жаловались местные жители 

В Нижнем Тагиле накануне на улице Трудовой ООО «Геолаб Регион» по заказу организации, работающей на карьере на Голом Камне, провело замеры уровня шума и запылённости. На замеры были приглашены представитель администрации Ленинского района и местные жители, которые уже не первый год жалуются на подобное соседство.

Замеры проводились в трёх разных точках при трёх разных скоростях движения гружёного самосвала: 10, 20 и 30 км/ч. Специалисты привлечённой компании пришли к выводу, что уровень пыли не превышает предельно допустимую концентрацию. Результаты замеров уровня шума будут проанализированы позднее и отправлены заказчику.

«Уровень шума измеряется при работающем оборудовании на карьере, а уровень пыли — в момент проезда грузового гружёного автомобиля при разных скоростях на разных участках улицы: в её начале, в середине и в конце», — пояснила журналисту АН «Между строк» специалист лаборатории ООО «Геолаб Регион».

«Мы проводим эти замеры для того, чтобы показать, что жалобы местных жителей на шум и пыль, которая якобы покрывает их с ног до головы, не совсем правда. Я не спорю, что в прошлом году мы действительно создавали им некоторые неудобства, но сейчас всё убрали, всё чисто. Жители не понимают, что по этой дороге ходят не только наши самосвалы, но и машины ещё нескольких предприятий, а качество дорожного покрытия и его обслуживания оставляют желать лучшего», — рассказал АН «Между строк» представитель организации, работающей на карьере, Михаил Ларин.

Местные жители остались недовольны полученными результатами. Люди назвали происходящее показухой и посмеялись над тем, что замеры по странному стечению обстоятельств провели после затяжных дождей. Один из жителей озвучил предложение скинуться на независимую экспертизу и сравнить полученные результаты.

«Мы категорически против затевать подобные мероприятия при такой погоде. Последние две недели регулярно шёл дождь. Какой смысл делать замеры, если дорога влажная и пыль не поднимается так, как могла бы в сухие дни? К тому же они нагрузили в кабину грузовика мокрый щебень, от которого не будет столько пыли, сколько бывает обычно. Это всё показуха», — заявили местные жители сотрудникам карьера.

Напомним, ранее в редакцию АН «Между строк» обратилась жительница улицы Трудовой Светлана, которая пожаловалась на пыль от грузовых автомобилей, везущих щебень с карьера. После публикации АН «Между строк» администрация Нижнего Тагила запретила движение грузового транспорта по улице Трудовой. Однако представитель организации, работающей на карьере, Михаил Ларин считает, что чиновники поступили необдуманно и вместо того, чтобы отремонтировать дорогу, просто закрыли её для грузовиков. Также по мнению Михаила Ларина, дома на Трудовой расположены в опасной промышленной зоне, не предназначенной для проживания.

Местные жители с такой позицией, разумеется, не согласны. По словам тагильчанки Светланы, они много раз просили рабочих карьера не подсыпать дорогу щебнем, поскольку это только усугубляет ситуацию с пылью. Нынешнее состояние брусчатой дороги вполне устраивает местных, которые опасаются, что после её асфальтирования самосвалы будут ездить быстрее и разносить ещё больше пыли.