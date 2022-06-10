«Пошли по самому простому пути». Вместо того, чтобы после жалоб местных жителей на пыль отремонтировать и почистить дорогу на улице Трудовой, мэрия Нижнего Тагила закрыла движение по ней для грузовиков  

Накануне в Нижнем Тагиле администрация города приняла решение запретить движение грузового транспорта по улице Трудовой.

Напомним, 7 июня АН «Между строк» опубликовало материал, в котором рассказало о жалобах местных жителей на пыль от грузовых автомобилей, проезжающих по данной улице. Как выяснилось, решение мэрии привело к фактической остановке производства на местном карьере.

«В ситуации с пылью мэрия встала на сторону жителей и закрыла проезд по улице Трудовой для грузового транспорта. Начальник управления городским хозяйством Андрей Лебедев побывал на месте и оценил образовавшиеся от дождя и пыли “молочные реки”, которые стекают в ближайшую реку. У предприятия, осуществляющего вывоз щебня с карьера, есть альтернативный путь проезда в промзоне», — рассказали АН «Между строк» в пресс-службе администрации города Нижний Тагил.

Представитель организации, работающей на карьере, Михаил Ларин считает, что чиновники поступили необдуманно и вместо того, чтобы отремонтировать и почистить дорогу, просто закрыли её для грузовиков.

«Прежде всего, хочу сказать, что по улице Трудовой ходит грузовой транспорт не только с карьера. Здесь, в промышленной зоне, есть ещё ряд предприятий, которые пользуются этой дорогой. Во-вторых, качество дороги, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Мало того что она брусчатая, так она сплошь покрыта глубокими ямами и выбоинами, а ремонт дорожного покрытия не проводили уже очень давно. Гружёные самосвалы не ездят по ней быстрее 30 км/ч, ведь после проезда по дороге с более высокой скоростью автомобиль попросту развалится. Альтернативы у дороги нет, поскольку другая дорога, по которой, как считают в мэрии, мы должны двигаться, принадлежит ВГОКу, а движение автомобилей других предприятий по ней запрещено», — рассказал Михаил Ларин.

Мужчина уверяет, что его компания следит за чистотой дорожного полотна, несмотря на то, что это дорога общего пользования. В качестве доказательства он предоставил видеозаписи, на которых видно, как спецтехника предприятия осуществляет уборку дороги на улице Трудовой, выметая грязь с улицы на обочину. Последняя уборка проводилась в середине мая. Как утверждает Михаил, после того как спецтехника предприятия очистила дорогу, специалисты администрации города должны были убрать этот мусор и грязь с обочины, но сделали они или нет, ему неизвестно.

Кроме этого, Михаил Ларин заявляет, что дома на улице Трудовой расположены в опасной промышленной зоне, не предназначенной для проживания. В любой момент на Тонском отвале может случиться оползень. Как происходило первоначальное формирование отвала, история умалчивает, из-за чего ближайшие к нему дома могут пострадать.

«Закрытие дороги вообще проблему не решило. Администрация пошла по самому простому для них пути, а ведь пыль поднимается именно от дороги, за обслуживание которой отвечает администрация! В итоге нас фактически выставили крайними и лишили возможности работать. Дорога всё ещё находится в плохом состоянии, и оттого, что теперь по ней не будут двигаться наши грузовики, а только легковой транспорт, пыли меньше не станет. Я каждый день езжу по этой дороге и вижу, как многие местные жители по ней носятся», — комментирует Михаил.

Отметим, местные жители неоднократно обращались в администрацию города и района со своей проблемой. В прошлом году мэрия установила на улице Трудовой ограничительный знак, который запрещает движение грузового транспорта с 22:00 до 7:00.