«Нас засыпает с ног до головы». В Нижнем Тагиле жители Голого Камня жалуются на пыль от самосвалов

В Нижнем Тагиле жители улицы Трудовой на Голом Камне жалуются на пыль и грязь от ежедневно проезжающих здесь десятков грузовиков. По словам местной жительницы Светланы, пыль, которую разносят грузовики в процессе транспортировки щебня из карьера, доставляет массу неудобств.

«За нашими домами появился карьер, с которого самосвалы вывозят щебень, как нам сказали, на строительство моста через Тагильский пруд. Нас засыпает этой известковой пылью с ног до головы. Мы многократно обращались и в ГИБДД, и в администрацию города, но они сваливают ответственность друг на друга, а мы продолжаем это терпеть. Водители ездят неаккуратно и много щебня разбрасывают по дороге. Никаким тентом свой сыпучий груз они не прикрывают, хотя по закону должны. Сейчас, в тёплое время года, когда вместо снега грузовики ездят по брусчатке, пыль поднимается ещё и от дороги», — рассказала АН «Между строк» Светлана.

Тагильчанка пояснила редакции, что борьбу с пылью и её источником жители ведут достаточно давно. Им удалось добиться ограничения проезда техники в ночное время (с 22:00 до 7:00), но полностью проблему пока решить не удалось. Помимо пыли, как утверждает Светлана, большегрузный транспорт быстро разбивает и без того плохое дорожное покрытие, повреждает трубу, по которой течёт река Рудянка.

«Проблема даже не в работающем карьере, а в том, насколько наплевательски организован весь процесс. Раньше на карьеры ходили БелАЗы, так перед их колонной два раза в день ехала поливочная машина, и таких проблем, как сейчас, не возникало. Сами водители техники не думают о последствиях, разгоняясь по плохой дороге на гружёной машине и теряя по пути часть щебня, который потом превращается в пыль», — отмечает местная жительница.

На момент публикации оперативный комментарий от пресс-службы администрации города и отдела пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила получить не удалось. Мы сделали в их адрес официальный запрос.