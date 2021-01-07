«Это письмо я пишу не из-за жалости к самому себе». Раскаяние торговца наркотиками

Перед новогодними праздниками в редакцию АН «Между строк» пришло странное письмо — просьба опубликовать публичное раскаяние Даниила Князева, об аресте которого мы писали в начале декабря. Тогда в Екатеринбурге полиция задержала двух жителей Нижнего Тагила, которые пытались сбыть наркотики, при осмотре у них нашли 14,14 грамма марихуаны. Даниилу сейчас грозит до 15 лет лишения свободы.

После личной встречи с Даниилом мы всё-таки решили опубликовать его обращение. Нам хочется надеяться, что это убережёт других людей от подобных непоправимых ошибок.

Публикуем его раскаяние от первого лица:

«Я рос с дедушкой и бабушкой и воспитывался одной матерью. С детства я был открытым, добрым и активным ребёнком, который, помимо школы, активно занимался спортом и музыкой. В моей жизни было достаточно много знакомых и друзей, с которыми я поддерживал контакт, мне легко было находить общий язык с большинством людей и общаться на темы, в которых я хоть и немного знал, но мог поддерживать диалог.

После школы я поступил в колледж и окончил его с отличием. Получив диплом, я не понимал, куда устроиться на работу, потому что везде требуется опыт от года и более. Мне не важен был размер зарплаты, мне просто хотелось работать, чтобы не находиться на попечении родителей.

В сентябре 2019 года я смог устроиться кальянщиком, помимо этого, подрабатывал продавцом-консультантом в торговой точке. Мне не сильно нравилась моя работа, но мне было важнее то, что я мог существовать самостоятельно и уже на этом этапе оказывать поддержку семье, а не она мне. Мои цели на ближайший год были направлены лишь на то, чтобы поступить в следующем году в университет, а этот год потратить на личностное развитие и самостоятельное получение знаний, параллельно развивая свои навыки в написании музыки.

В апреле 2020 года начались проблемы с работами, на которые я был устроен: ограничение в работе кафе и ресторанов из-за коронавируса, закрытие торговой точки. Я начал подыскивать новое место работы. Я обращался с вопросом о работе во всевозможные организации, где получал отказ либо время на ожидание.

К началу лета всё стало только хуже. Денег становилось всё меньше, мама при зарплате в 25 тысяч почти всё отдаёт за ипотеку и квартплату. Умер мой дядя, который был нам очень близок. В личных отношениях тоже начались проблемы, и мы с девушкой решили расстаться.

Из-за расставания с девушкой и смерти близкого мне человека я испытывал самые разные чувства, с которыми до этого не сталкивался: чувство утраты, предательства, отказа, непонимания. Я начал погружаться в себя, постоянно рефлексируя над событиями, происходящими в жизни, теряя характер и самооценку. Появился сильный стресс, нервозность, панические атаки, пропал сон, я стал уходить всё больше от социума в попытках найти в себе силы для решения эмоциональных проблем и возможности для выравнивания финансов. Оказалось, что, несмотря на то что я умею контактировать с другими людьми, я так и не научился разбираться в своих собственных эмоциях.

Друзья предлагали мне пройти курс консультаций психолога с дальнейшим лечением, но я отказался, решив, что справлюсь сам. Я считал, что проблемы, которые происходят, можно решить самому. Лишь к концу лета я смог найти работу, которая позволила потихоньку разбираться с собственными и родительскими долгами, но переживания не уходили.

В августе в компании друзей я попробовал марихуану. Не сказать, что я шёл на это осознанно, я не придавал этому особого значения и не задумывался, какие последствия могут прийти за этим. Наркотики помогали мне бороться с моей депрессией и уходить от проблем.

Я приобретал наркотик для себя, а в середине октября на закрытом ресурсе увидел вакансию продавца-курьера, но заработать мне так и не удалось, потому что все первые деньги уходили на погашение первоначального взноса.

Я в полном объёме признаю свою ошибку — не только в том, что решил устроиться на данную вакансию, но и в том, что вообще решил употребить наркотики.

Когда человек испытывает сложности, перед ним возникает либо злость, либо жалость, и всё это по отношению к себе. Жизнь бьёт сильнее всех, и важно то, как ты примешь удар. Ты будешь либо терпеть, жалеть себя и сдашься, обвиняя всех вокруг, либо дашь ответный удар, преодолевая сложности, обвиняя только себя, что допустил эти события.

На данный момент времени я нахожусь под следствием в связи с распространением наркотиков, мне грозит лишение свободы от 8 до 15 лет по части 3 статьи 228.1 УК РФ. Да, меня не покидает мысль о возможности остаться на свободе, выйдя на условный срок, по причине признания вины в полном объёме, явки с повинной, молодого возраста, характеризующих данных личности, но для этого необходимо получить статью 64 УК РФ (назначение более мягкого наказания), а в дальнейшем — только 73 УК РФ (условное осуждение). Это решение будет зависеть не от меня.

Данное письмо я пишу не из-за жалости к самому себе, я делаю это для того, чтобы предостеречь людей молодого возраста от ошибок в жизни, от которых в дальнейшем можно не оправиться.

Ваши родители и родственники — одни из главных людей в вашей жизни, которые тратили на вас свои средства, эмоции и время, чтобы вас вырастить, вы должны быть благодарны за то, что они сделали для вас, оказывать им всю возможную поддержку и оправдывать их ожидания, должны быть честными перед собой и ими.

Мама после всех событий может уснуть, только приняв успокоительное, у неё постоянно от нервов скачет давление. Бабушка и дедушка тоже всё это очень тяжело переживают. Я единственный, кто может хоть как-то помочь маме и оказать поддержку в уходе за её пожилыми родителями.

Своим преступлением, которое я совершил для помощи семье, я сделал лишь хуже. И главное в этом всём — доверие: я потерял доверие семьи, друзей, общества, а это куда важнее, чем решение финансовых проблем.

Употребление любого наркотика изменяет ваше восприятие реальности, ваш ход мысли, вы теряете здравый смысл, совершаете глупые поступки, которые могут принести вред в первую очередь не вам, а людям вокруг.

История, которую проживаю сейчас я сам, может произойти и у другого, а стартом всей истории будет то, что другой человек попробует наркотики, а поспособствовали этому вы. У другого человека начнутся неприятности. Возможно, другой человек пойдёт на преступление, появится новый наркоман, разрушится семья, человек поломает свою судьбу или судьбу своего родного человека.

Хоть я и нахожусь в положении, где пока моя судьба не до конца зависит от меня, я делаю всё возможное, чтобы вернуть доверие. Честно говоря, хоть меня и поймали, я рад, что это произошло в столь молодом возрасте и есть возможность исправить последствия своих действий.

Я на личном примере убедился в работе правоохранительных органов. Что бы вы ни думали о себе, вы всегда будете под угрозой быть пойманным, обрекая себя тем самым на жизнь в страхе. Решать финансовые проблемы стоит только честным путём. Эмоциональные недопонимания лучше решать у специалистов и не пытаться глушить.

В итоге я хочу предостеречь молодое поколение от ошибок, которые могут принести боль не только вам, но и вашим близким. Не совершайте ошибок».