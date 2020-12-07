В столице Урала полицейские задержали двух мужчин из Нижнего Тагила, пытавшихся сбыть 14 граммов марихуаны

Полицейские Екатеринбурга задержали двух мужчин из Нижнего Тагила, которые пытались сбыть наркотики. При осмотре у них нашли 14,14 грамма марихуаны.

Как сообщает отделение по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу, сбыть запрещённое вещество пытались безработные, ранее не судимые молодые люди 23 и 20 лет. Днём 2 декабря у одного из них в кармане куртки были обнаружены и изъяты шесть свёртков, а в салоне ВАЗ-2112 у его приятеля на заднем пассажирском сиденье в сумке полицейские изъяли ещё 30 свёртков. Результаты экспертизы показали, что изъятое является наркотическим средством каннабис (марихуана). Общий вес изъятого составил 14,14 грамма.

По информации ведомства, мужчины хотели сбыть наркотики в городе путём тайников-закладок. Сейчас в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье 30 и 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере». Мужчины заключены под стражу, им грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.