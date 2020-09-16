«Это оскорбление всего коллектива». В Нижнем Тагиле райтеры разрисовали информационный стенд театра кукол

Неизвестные граффитисты разрисовали информационный стенд Нижнетагильского театра кукол, который находится возле Комсомольского сквера, слева от ТЦ «Александровский пассаж». Об этом директор театра Татьяна Ткачёва написала в своих соцсетях, отметив, что учреждению культуры непросто будет найти средства на восстановление стенда.

Как рассказала Татьяна Ткачёва «Афише МС», за лето похожие рисунки появлялись на информационном стенде несколько раз. И каждый раз сотрудники театра отмывали их. Но теперь надписей оказалось слишком много и стереть их не удалось.

На стенде театра появляется информация о грядущих спектаклях, а также поздравления горожан с различными праздниками. Создают красочные баннеры театральные художники. Также коллектив следит за порядком возле самого театра, выращивает цветы в клумбах, тем самым делая окружающее пространство красивее.

«Теперь нам нужно будет за свой счёт либо закрасить рисунки, либо полностью заменить полотно стенда. Для нас каждая тысяча рублей — это большие деньги. Для меня это просто пощёчина, для всего коллектива театра — глубокое оскорбление. Все пострадали в пандемию: и малый бизнес, и учреждения культуры. В непростые времена люди должны, наоборот, сплотиться, помогать друг другу. Эти ребята нашли деньги на краску, но лучше бы они эти деньги потратили на помощь кому-то, накормили бы животных в приюте», — считает Татьяна Ткачёва.

Татьяна Ткачёва уверена: вандалы-граффитисты просто не задумываются о том, какие сложности повлёк за собой их поступок. Она готова провести райтерам экскурсию по театру, рассказать о коллективе, который в нём трудится. Возможно, после знакомства с жизнью учреждения культуры ребята перестанут портить его имущество.