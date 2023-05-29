«Это организованная банда». В центре Нижнего Тагила вандалы разрисовали свежеотремонтированный жилой дом

На минувшей неделе в Нижнем Тагиле малолетние вандалы, проникнув на крышу третьего этажа жилого дома № 74 на улице Газетной, разрисовали фасад здания. Инцидент произошёл в ночь на 26 мая. Как рассказала АН «Между строк» жительница дома, надписи размером с человеческий рост сделала банда подростков. Помимо этого, несовершеннолетние оставили свой след на машине, припаркованной рядом с подъездом, — на автомобиль попала синяя краска.

«Наш дом в 2022 году отремонтировали по федеральной программе, он красивый был, глаз радовал, но сейчас это не так, к сожалению. У нас на первом этаже у молодого человека установлены камеры. Сосед рассказал, что по видеозаписи было видно, что банда состояла из восьми подростков, которые целенаправленно подготовили эту вылазку, через пожарную лестницу проникли к нам на крышу третьего этажа и расписали фасад на четвёртом этаже дома. Скорее всего, они взяли с собой необходимое оборудование, так как надпись получилась размером с человеческий рост. Это организованная банда. Мы с мужем прогулялись в выходные и заметили, что такие же отметки оставлены по всему району. Может быть, вандалы местные. Все близлежащие дома исписаны этой гадостью!» — рассказала жительница дома.

Тагильчанка отметила, что хулиганы разрисовали фасад дома и немного зашли на лицевую сторону здания. Теперь эту надпись видно из окна женщины. Припаркованную машину, на которую попала синяя краска, владелец отмыл и не успел сфотографировать улику. Сегодня, 29 мая, неравнодушные жители позвонили в управляющую компанию «Тепло-НТ» и рассказали о случившемся.

«Заявка от жителей дома на улице Газетной, 74 поступала. Информация передана. Мастер подъедет, оценит, посмотрит и устранит надписи», — сообщила АН «Между строк» диспетчер УК «Тепло-НТ».

Жительница дома в беседе с журналистом уточнила, что в полицию она пока не обращалась, так как сначала управляющая компания должна посчитать убытки, а после сообщить жильцам о дальнейших действиях.