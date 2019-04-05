«Это натуральный шок». Жители Сухоложского жалуются на огромную свалку в посёлке

Жители микрорайона посёлок Сухоложский жалуются на огромную свалку, которая образовалась в одном из дворов. В группе «Чёрный список Тагила» в соцсети «ВКонтакте» опубликовали видео под названием «Мой маленький сухоложский рай». На записи житель посёлка рассказывает, что к контейнерам с мусором, установленным во дворе, сложно подойти из-за огромной лужи. Один из контейнеров уже почти перевернулся, и большое количество бытовых отходов просто лежит на земле.

«Это натуральный шок. Это вот так “Рифей” у нас работает. Конечно, здесь же собачки всё раскидывают, растаскивают это всё. Сколько здесь вообще мусора. Козлы!» — говорит житель Сухоложского.

Ранее стало известно, что из садового некоммерческого товарищества треста «Тагилстрой № 1» уже более шести месяцев не вывозится мусор. Огромное количество отходов скопилось при въезде в коллективный сад, при этом часть мусора уже переместилась на железнодорожные пути. Больше недели мешки с отходами лежат у дома № 74 на ул. Красноармейской.

Напомним, с 1 января 2019 года в Свердловской области действуют новые правила обращения с ТКО. Управлять всеми организациями, которые работают с отходами, в северном кластере с центром в Нижнем Тагиле теперь должен филиал тюменской компании «Рифей». Региональный оператор занимается заключением договоров с жильцами, ТСЖ и управляющими компаниями на оказание услуг по вывозу ТКО, организует сбор, транспортировку и сдачу утилизирующим компаниям опасных отходов, он также обязан выявлять и ликвидировать несанкционированные свалки.

За новую коммунальную услугу жителям многоквартирных домов и частного сектора придётся платить 141,27 рубля и 158,83 рубля в месяц соответственно. «Региональный информационный центр», который занимается начислениями за обращение с твёрдыми коммунальными отходами, 2 апреля объявил о том, что переименует информационные листы. Уже в апреле тагильчане начнут получать так называемые платёжные документы. Базу данных обещают также актуализировать. Ранее многие тагильчане получили квитанции с неверно указанными персональными данными и суммами платежей.