В одном из садов Нижнего Тагила больше полугода не вывозится мусор

Из садового некоммерческого товарищества треста «Тагилстрой № 1» уже более шести месяцев не вывозится мусор. Об этом при помощи сервиса «Городской контроль» на официальном сайте Нижнего Тагила сообщил один из жителей города. Он отметил, что большое количество мусора скопилось при въезде в коллективный сад, при этом часть отходов уже переместилась на железнодорожные пути.

«Председатель сада бездействует. Просим срочно принять меры», — говорится в сообщении тагильчанина.

На сайте администрации жители города регулярно жалуются на валяющийся во дворах домов мусор. Например, на днях такая проблема возникла по адресам Ермака, 17 и Окунева, 24.

Напомним, с 1 января в Свердловской области начали действовать новые правила обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Теперь всеми организациями, которые работают с ТКО, в Северной зоне с центром в Нижнем Тагиле управляет филиал тюменской компании «Рифей». За новую коммунальную услугу жителям многоквартирных домов и частного сектора придётся платить 141,27 рубля и 158,83 рубля в месяц соответственно. «Региональный информационный центр», который занимается начислениями за обращение с твёрдыми коммунальными отходами, 2 апреля объявил о том, что переименует информационные листы. Уже в апреле тагильчане начнут получать так называемые платёжные документы. Базу данных обещают также актуализировать.