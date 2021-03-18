«Это может быть связано с режимом изоляции». В Нижнем Тагиле в 2020 году снизилась заболеваемость ВИЧ и туберкулёзом

В 2020 году заболеваемость ВИЧ-инфекцией, туберкулёзом и венерическими заболеваниями в Нижнем Тагиле пошла на спад. Об это говорилось на заседании межведомственной комиссии по ограничению распространения социально значимых инфекционных заболеваний, сообщает пресс-служба мэрии.

По словам замглавного врача ГАУЗ СО «Противотуберкулёзный диспансер № 3» Алины Бойцовой, в прошлом году заболеваемость, смертность и распространение туберкулёза стабильно снижались. 142 человека были сняты с диспансерного учёта, однако выросло количество рецидивов, когда пациенты заболевали повторно. Алина Бойцова объясняет это со сложной обстановкой в период эпидемии коронавируса, из-за которой люди теряли работу и попадали в сложную жизненную ситуацию.

«Статистические данные за 2020 год говорят, что количество выявленных случаев социально значимых заболеваний гораздо меньше, чем в предыдущие годы, но это может быть связано как с режимом изоляции, так и с некоторым уменьшением скрининговых исследований», – заявил вице-мэр по социальной политике Валерий Суров.

Снизилась на 18% и заболеваемость ВИЧ-инфекцией. В 2020 году было выявлено 408 новых случаев. Основная группа риска – люди в возрасте от 30 до 45 лет, а также тагильчане старшего поколения.

«В условиях пандемии мы поддерживали своих пациентов и выезжали на дом, чтобы доставить им препараты для антиретровирусной терапии, не подвергая риску людей. Занимались перинатальной профилактикой ВИЧ. В настоящее время мы возобновили практику экспресс-тестирования, нашим специалистам вновь открыли доступ в изоляторы временного содержания для проведения анализов на ВИЧ», – рассказала заведующая филиалом ГАУЗ СО «Свердловский областной центр профилактики и борьбы со СПИД» Оксана Каргаполова.

С марта 2020 года в Нижнем Тагиле из-за пандемии была приостановлена работа мобильных пунктов по экспресс-тестированию на ВИЧ-инфекцию. Мобильные пункты начали открываться с 27 января.