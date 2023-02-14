«Это как в “Терминаторе”?» Что думают жители Нижнего Тагила об искусственном интеллекте и нейросетях (ВИДЕООПРОС)

Прогресс не стоит на месте, нейросети уже умеют создавать изображения и музыку, писать стихи и доклады. Постоянно происходит роботизация рабочих процессов, всё больше и больше функционала появляется у так называемого искусственного интеллекта. Фантасты и учёные продолжают спорить о том, сможет ли робот испытывать эмоции, заниматься творчеством, заменить людей в различных профессиях и, самое главное, способен ли он любить.

Сегодня, 14 февраля, в День святого Валентина, журналисты АН «Между строк» провели опрос среди жителей Нижнего Тагила, чтобы узнать, что они думают о нейросетях и искусственном интеллекте.

Тагильчане высказали много разных мнений, но большинство опрошенных склонились к тому, что их не радует такое стремительное технологическое развитие. Некоторые всерьёз опасаются, что искусственный интеллект способен принести вред человечеству. Другие, наоборот, пришли к выводу, что он может быть полезен во многих сферах.