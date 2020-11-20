«Это ещё гриппа нет». В Нижнем Тагиле за неделю выявили 452 случая пневмонии и 123 — коронавируса

В Нижнем Тагиле за последнюю неделю выявили 452 случая пневмонии. Об этом сообщил сегодня, 20 ноября, на думской комиссии по соцполитике главный санитарный врач города Юрий Бармин. Он отметил, что данный показатель выше на 27% к уровню предыдущей недели, в три раза превышает заболеваемость по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и в 8,5 раза выше средних многолетних уровней.

«Доля тяжёлых форм пневмонии составляет 3,6%, среднетяжёлых — 68%, лёгких — 28%. Из 452 заболевших 289 — лица старше 18 лет. Наибольший уровень заболеваемости регистрируется в Дзержинском районе, — отметил Юрий Бармин. — Хочу отметить, среди населения сейчас есть определённый психоз. Люди как-то забывают, что, кроме пневмонии и ковида, есть ещё банальное ОРВИ. Осень-зима — это всегда сезон подъёма заболеваемости острыми респираторными заболеваниями. Только за последнюю неделю было выявлено 2983 случая ОРВИ. Это выше уровня предыдущей недели на 8% и выше уровня прошлого года. Наибольший уровень заболеваемости ОРВИ регистрируется в Ленинском районе — 1476 человек. Фактически на 80% выше, чем в среднем по городу».

По данным Роспотребнадзора, коронавирусом в Нижнем Тагиле официально переболели уже 2693 жителя города. За последнюю неделю — 123 человека. Случаи заболеваемости COVID-19 регистрируются во всех районах муниципалитета. Наибольший рост дают крупные промышленные предприятия — металлургический комбинат и «Уралвагонзавод». Ежедневно в городе делается более 1500 исследований на коронавирус.

Главный санитарный врач Нижнего Тагила отметил, что вирус гриппа на территории города, как и Свердловской области, пока не зарегистрирован, но он уже «стоит на пороге».

«На сегодняшнюю дату он к нам пока не пришёл. Но чудес не бывает, и грипп всё равно придëт на территорию Нижнего Тагила. Потому что люди ездят в другие города, регионы, контактируют. Они однозначно завезут к нам этот грипп. И будут, конечно, большие проблемы. На учреждения придётся увеличить нагрузку. Они сейчас в таком режиме работают [тяжёлом], а когда пойдёт вал больных гриппом, то просто… Ну я не знаю, придётся ещё какие-то экстренные меры принимать. Сегодня привито уже 44%, или 151 973 тагильчанина. В плане стоит 65%. Мы его выполнили бы, но есть определённые проблемы с поставкой вакцины», — сказал Юрий Бармин, отметив также, что неохотнее всего вакцинируются работники промышленных предприятий и предприятий общественного питания.

Бармин напомнил, что сезонный грипп и COVID-19 — это совершенно разные заболевания. Человек может одновременно болеть и тем и другим. Это увеличивает вероятность летального исхода.