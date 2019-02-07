«Это была ваша инициатива, за что я должна платить?» В Нижнем Тагиле хозяйка сгоревшего автомобиля отказалась возместить расходы своему спасителю

Сотрудник охраны ТЦ «Александровский пассаж» Евгений Тушнолобов едва не стал жертвой своей же доброты. Вечером 30 января в торговый центр забежал мужчина и сообщил, что на парковке возле магазина загорелся автомобиль.

«Я выбежал на стоянку, а там уже прохожие начали закидывать моторный отсек автомобиля снегом, заливать водой, но пламя не унималось. Запаса автомобильных огнетушителей не хватило, и тогда я вернулся в торговый центр, схватил два огнетушителя из магазина "Золото". Горящую машину пришлось выкатить на проезжую часть, чтобы от неё не пострадали стоящие рядом автомобили. Вдвоём с этим мужчиной нам удалось всё-таки потушить огонь. Через несколько минут приехали пожарные и скорая помощь, но обошлось всё без жертв. Хозяйка автомобиля была одета в камуфляжную форму, и с ней была собака, по всей видимости, служебная. Представилась Екатериной. Я взял у неё номер телефона, и мы договорились, что она возместит заправку огнетушителей. На этом и разошлись», — вспоминает Евгений.

6 февраля Тушнолобов позвонил Екатерине, но вместо благодарности за помощь женщина заявила, что оплачивать заправку огнетушителей она не намерена.

«Я ей объяснил, что магазин заплатил за заправку огнетушителей почти 1700 рублей и эти деньги могут вычесть у меня из зарплаты, а у меня семеро детей, на что она мне ответила, что это была моя личная инициатива и бросила трубку. Я ей перезвонил, но мой номер был уже у неё в чёрном списке. Считаю, что я действовал по инструкции и по-людски, а получилось вот так. Я же не мог не отреагировать, сказать им, что пусть машина горит, а у меня своя работа. Директор магазина вошла в моё положение, зная, что у меня семеро детей, и сказала, что с меня денег не возьмёт, но мне самому неприятно, что хозяйка автомобиля так некрасиво поступила», — говорит Евгений.

На момент публикации получить комментарий Екатерины не удалось.