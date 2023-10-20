Есть новые технологии, но до Тагила они не дойдут. В городской думе обсудили заброшенные детские лагеря

Депутаты Нижнетагильской думы и чиновники мэрии обсудили состояние детских загородных лагерей города и прошедшую летнюю оздоровительную кампанию на думской комиссии по социальной политике.

По словам начальника управления образования Татьяны Удинцевой, на оздоровительную кампанию 2023 года Нижний Тагил выделил 220 млн рублей, что на 7% больше, чем в прошлом году. 142 млн рублей из них — это областные средства, 78 млн рублей выделены из местного бюджета. Также в этом году добавилась льгота для детей участников СВО. За прошедшее лето в восьми муниципальных загородных лагерях на четырёх сменах отдохнули 4568 детей. 386 маленьких тагильчан отправились на Чёрное море, что почти в два раза больше, чем в прошлом году, так как в эту категорию вошли дети участников СВО.

90 млн 671 тысячу рублей потратили на подготовку лагерей к работе. В эту сумму вошли ремонт корпусов, сетей, одной спортивной площадки и столовой, также средства пошли на исполнение требований Роспотребнадзора, обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической защищённости и приведение лагерей к санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Несмотря на положительный отчёт чиновников, депутаты сделали акцент на том, что всё-таки не все желающие смогли отдохнуть, и уточнили, есть ли возможность участия города в федеральных программах для обновления и увеличения детских лагерей. В настоящее время в загородных лагерях могут отдохнуть только чуть более 5 тысяч юных тагильчан. Замглавы города по социальной политике Валерий Суров рассказал о новой технологии строительства быстровозводимых модульных корпусов. Но, по его словам, к Нижнему Тагилу это вряд ли применимо. Чтобы установить такое здание, городские власти должны будут на свои средства подготовить фундамент и все коммуникации.

«Понятно, что потребность, которая есть, она не реализована, это плохо. На сегодняшний день нет такой программы, в федерации начали её разрабатывать, но к нам она тяжело применима. Установка модульных зданий, этот эксперимент начнёт работать со следующего года и в основном в областных центрах, поэтому я думаю, что нам этого будет сложно добиться. Но уже не один год идёт разговор о создании программы по капитальному ремонту и строительству, и я всё-таки надеюсь, что, может быть, ещё через год она начнёт действовать и мы сможем в ней поучаствовать. Помимо строительства новых корпусов, у нас есть лагеря, которые можно восстановить», — пояснил замглавы города по соцполитике Валерий Суров.

По его словам, у Нижнего Тагила есть возможность проводить ремонт и восстановление уже существующих корпусов, в частности в лагерях «Звонкие голоса», «Лесной ручеёк», где корпуса находятся в плохом состоянии, и в «Северянке», которую уже к следующему году хотят подготовить для пребывания детей. Также Валерий Суров добавил, что практически все корпуса стараются переводить на автономную систему отопления.

Помимо перечисленных лагерей, депутат городской думы Станислав Зыкин вспомнил о «Рябинушке» и «Лесной сказке». Валерий Суров пояснил, что сейчас земельные участки, на которых находятся корпуса, переводят на баланс города, но о какой-либо реконструкции можно будет говорить только после того, как доделают работы в других детских лагерях.

Напомним, последний раз дети отдыхали в «Рябинушке» в 2010 году. В июне 2014-го депутаты городской думы подняли вопрос о возобновлении работы лагеря. Тогда выяснилось, что «Рябинушка» частично перестала соответствовать новым требованиям СанПиНа, а на реконструкцию лагеря требуется не менее 200 млн рублей. Тогда же глава города Сергей Носов включил здание в комплексную программу развития Нижнего Тагила на 2016 год, хотя и с существенной оговоркой — «при наличии средств». Средств тогда так и не нашли, и самый любимый загородный лагерь вагонских ребят пополнил ряды городских заброшек.

При этом в текущем году в 15 регионах России были построены быстровозводимые корпуса по пилотному проекту Министерства просвещения России и Совета Федерации за счёт федерального финансирования в размере 1 млрд рублей. Ещё 19 регионов начали строить такие же корпуса на свои средства. Подобный проект не подразумевает дорогостоящее капитальное строительство, корпуса возводят при помощи блок-модулей. В таких зданиях дети могут проживать круглый год. Технология строительства быстровозводимых зданий уже была опробована в Красноярске. Несколько дней назад такие корпуса для спортивного лагеря начали строить в Бурятии, в Улан-Удэ. Лагерь с подобными зданиями уже есть Чебоксарах.