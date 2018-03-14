ЕСПЧ рассмотрит жалобу оштрафованных за участие в несанкционированном митинге «Он нам не Димон» в Нижнем Тагиле 

14.03.2018 15:24
ЕСПЧ рассмотрит жалобу оштрафованных за участие в несанкционированном митинге «Он нам не Димон» в Нижнем Тагиле 

Европейский суд по правам человека зарегистрировал жалобы Дмитрия и Артёма Певцовых, которых оштрафовали за участие в несанкционированном антикоррупционном митинге 26 марта 2017 года в Нижнем Тагиле. Об этом изданию 66.ru сообщила их представитель в российских судах Елена Макарова. Кроме Певцовых, ЕСПЧ положительно ответил ещё двум свердловчанам — Максиму Торохтию и Дмитрию Пороху, задержанным 26 марта на митинге возле Ельцин Центра.

«Регистрация жалобы стала для нас большой новостью. Сейчас судья должен ознакомиться с документами и решить, будет ли рассматриваться дело. У нас есть ещё четыре участника, в том числе Софья Мурзина, по ним нет никакого ответа», заявила правозащитница.

Сторонники Алексея Навального просят ЕСПЧ признать незаконным штраф по статье КоАП РФ «Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения митинга». Кроме этого, адвокаты намерены добиться компенсации задержанным.

Напомним, 4 апреля 2017 года Ленинский районный суд Нижнего Тагила оштрафовал уроженцев Верхней Салды Дмитрия и Артёма Певцовых на 10 тысяч рублей за участие в несанкционированном митинге «Он нам не Димон», который прошёл у КДК «Современник».

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