ЕСПЧ рассмотрит жалобу оштрафованных за участие в несанкционированном митинге «Он нам не Димон» в Нижнем Тагиле 

Европейский суд по правам человека зарегистрировал жалобы Дмитрия и Артёма Певцовых, которых оштрафовали за участие в несанкционированном антикоррупционном митинге 26 марта 2017 года в Нижнем Тагиле. Об этом изданию 66.ru сообщила их представитель в российских судах Елена Макарова. Кроме Певцовых, ЕСПЧ положительно ответил ещё двум свердловчанам — Максиму Торохтию и Дмитрию Пороху, задержанным 26 марта на митинге возле Ельцин Центра.

«Регистрация жалобы стала для нас большой новостью. Сейчас судья должен ознакомиться с документами и решить, будет ли рассматриваться дело. У нас есть ещё четыре участника, в том числе Софья Мурзина, по ним нет никакого ответа», — заявила правозащитница.

Сторонники Алексея Навального просят ЕСПЧ признать незаконным штраф по статье КоАП РФ «Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения митинга». Кроме этого, адвокаты намерены добиться компенсации задержанным.

Напомним, 4 апреля 2017 года Ленинский районный суд Нижнего Тагила оштрафовал уроженцев Верхней Салды Дмитрия и Артёма Певцовых на 10 тысяч рублей за участие в несанкционированном митинге «Он нам не Димон», который прошёл у КДК «Современник».