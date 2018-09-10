«Если выкрикивали лозунги — их будут судить». Генерал Бородин пообещал разобраться с задержаниями журналистов в Екатеринбурге

Начальник ГУ МВД РФ по Свердловской области Михаил Бородин пообещал лично разобраться с задержаниями екатеринбургских журналистов на митингах против повышения пенсионного возраста 9 сентября. Об этом Ura.ru рассказал адвокат Сергей Колосовский, сегодня он встречался с главным уральским полицейским.

«Бородину доложили, что журналисты выкрикивали антиправительственные лозунги, поэтому их и задержали. Он сказал, что истребует материалы для изучения, и если действительно выкрикивали, то их будут судить, а если нет — административные дела в отношении них будут прекращены», — рассказал Колосовский.

Чтобы установить, нарушали ли журналисты закон, необходимо изучить имеющиеся видеоматериалы.

Отметим, на митингах оппозиционера Алексея Навального 9 сентября в городах России были задержаны или получили удары дубинками 17 корреспондентов различных изданий. На митингах в Екатеринбурге полицейские задержали трёх журналистов. Пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, комментируя агентству «Европейско-азиатские новости» произошедшее, сказал, что полиция не видит разницы между журналистами и другими митингующими. После этого главные редакторы ведущих областных СМИ написали открытое письмо, в котором потребовали от руководства ГУ МВД по Свердловской области принести извинения задержанным корреспондентам и публично признать ошибочность своих действий.