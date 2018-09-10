На митингах 9 сентября были задержаны или избиты 17 журналистов

На митингах 9 сентября в городах России 17 корреспондентов различных изданий были задержаны или получили удары дубинками, со ссылкой на данные независимого профсоюза журналистов и работников СМИ пишет Znak.com. Уточняется, что это «все задержанные и избитые на акциях 9 сентября журналисты, о которых известно на 11:00 10 сентября».

Больше всего задержанных полицией представителей СМИ оказалось в Санкт-Петербурге, где в автозаки попали четыре журналиста, а ещё двое получили удары дубинками. Второе место разделили Омск и Екатеринбург — в каждом задержали по три корреспондента. Ещё по одному журналисту задержали в Перми, Томске, Краснодаре и Москве. Кроме того, по меньшей мере один корреспондент в российской столице получил удар полицейской дубинкой.

Напомним, накануне главные редакторы ведущих областных СМИ написали открытое письмо, в котором требуют от руководства ГУ МВД по Свердловской области принести извинения задержанным корреспондентам и публично признать ошибочность своих действий.