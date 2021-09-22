Ещё одна турфирма Нижнего Тагила оставила несколько семей без отдыха и денег

Жители Нижнего Тагила лишились отдыха и денег из-за действий менеджера турфирмы «Лайн Тур». Как рассказала АН «Между строк» Екатерина, одна из пострадавших, они двумя семьями хотели отправиться отдыхать в Турцию, но поездка так и не состоялась, а вложенные средства до сих пор не возвращены.

По словам девушки, услугами турагентства она пользовалась уже не первый раз. Екатерина с семьёй и подругой с детьми на этот раз заказала путёвку на 17 июня. Но вылететь в назначенное число не удалось из-за закрытых границ на фоне пандемии. Когда авиасообщение между странами было возобновлено, тагильчанка попросила менеджера перенести тур. Тогда она и выяснила, что путёвки так и не были забронированы, а деньги пропали.

«Мы через это агентство ездили отдыхать несколько лет подряд, были уже доверительные отношения. Нам подбирали отель, мы переводили деньги на Qiwi-кошелёк. Очного общения и передачи документов особо не было. После 21 июня, как открыли границы, я сказала менеджеру, что мы готовы лететь позже, попросила её перенести тур. Тогда и выяснилось, что тур наш не был забронирован, что денег наших нет», — сообщила Екатерина.

Девушке удалось вернуть часть денег, однако до сих пор ей должны 89 тысяч рублей, а её подруге — около 60 тысяч. Менеджер сначала выходила на связь, но в августе перестала отвечать на сообщения. Тогда тагильчанка написала заявление в полицию.

Как рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», всего по компании «Лайн тур» поступило восемь заявлений от пострадавших, общей ущерб составил около 500 тысяч рублей.

Нам удалось связаться с менеджером туристического агентства «Лайн Тур». Она пояснила, что от обязательств не отказывается и намерена возвращать деньги пострадавшим.

«Я вчера давала объяснение в полиции. Часть денежных средств уже вернула. От обязательств не отказываюсь. Я пошла сейчас работать, чтобы выплатить долги», — рассказала менеджер.

Ранее мы рассказывали о шести тагильских семьях, пострадавших из-за махинаций менеджера другой турфирмы, «Профит-Групп». Улетевшие в отпуск в Анапу туристы остались без авиабилетов на обратный путь. А перед этим им пришлось самостоятельно добираться до гостиницы по затопленной Анапе. С этим же недобросовестным менеджером сталкивались ещё три семьи: женщина взяла с них 670 тысяч рублей за путёвки в Турцию, но запланированное путешествие так и не состоялось. Нескольким семьям уже вернули потраченные средства. Однако объявляются новые пострадавшие. Людей отправляют писать заявления в прокуратуру.