Ещё одна сотрудница компании «Тагиллифт» стала жертвой онлайн-мошенников и перевела почти полмиллиона рублей на «безопасный счёт»

В Нижнем Тагиле сотрудница предприятия «Тагиллифт-НТ» стала очередной жертвой телефонных аферистов и перевела на «безопасный» счёт почти полмиллиона рублей, сообщили АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское».

Накануне, когда тагильчанка находилась на работе, ей на телефон поступил звонок с неизвестного номера от Марии — «специалиста» банка. Девушка сообщила, что кто-то пытается оформить кредит на имя потерпевшей и для пресечения мошеннических действий необходимо подать заявку на обратный займ. Затем лжеоператор убедила тагильчанку установить мобильное приложение, которое помогло аферистам получить удалённый доступ к смартфону. Потерпевшая под диктовку оформила два кредита и, получив деньги, отправила всю сумму на якобы безопасный счёт.

После успешного проведения финансовых операций, тагильчанка получила справки об отсутствии задолженности перед банком, что убедило её в правильности своих действий. Однако, после полученных переводов через приложение, «оператор» Мария на связь больше не выходила. Позже в банке женщине объяснили, что полученные ранее справки об отсутствии долга недостоверны, а вот оформленные кредиты на её имя — действительны. Только тогда работница компании поняла, что попалась на уловки злоумышленников и обратилась в полицию.

«К сожалению, именно так была обманута сотрудница предприятия, которая ранее слышала о подобных способах обмана. В настоящее время следственными подразделением полиции возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество)», — отметили в ведомстве.

Сейчас для правоохранителей самой актуальной проблемой становится дистанционное мошенничество, о котором неустанно информируют через СМИ, соцсети и при встречах в трудовых коллективах, давая рекомендации, как не попасться на уловки злоумышленников. Отметим, что около двух месяцев назад сотрудник этой же организации «Тагиллифт-НТ» оформил два кредита на общую сумму 2 млн рублей. Эти деньги он «инвестировал» в фейковые брокерские сделки.

Полиция напоминает, что сотрудники банков и правоохранительных органов или других силовых ведомств никогда по телефону не настаивают о проведении каких-либо манипуляций с финансами. Если такой звонок поступил — это сигнал, что звонят аферисты и нужно прекратить разговор, не слушая их «убедительных» доводов. Если все-таки закрались какие-то сомнения по поводу безопасности банковской карты, то всю информацию можно уточнить непосредственно в офисе банка, либо набрать телефон горячей линии кредитного учреждения, по которому можно получить квалифицированный ответ.