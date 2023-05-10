Работник предприятия «Тагиллифт» «инвестировал» около 2 млн рублей в фейковые брокерские сделки

В Нижнем Тагиле 55-летний работник предприятия «Тагиллифт-НТ» попался на уловки мошенников и «инвестировал» в «брокерские сделки» около 2 млн рублей, которые взял в кредит, сообщили в МУ МВД России «Нижнетагильское».

Мужчина обратил внимание на всплывшую в телефоне рекламу о заработках на брокерских сделках. Заинтересовавшись предложением, он, перейдя по указанной ссылке, заполнил форму, куда внёс свои данные и номер сотового телефона. Вскоре с ним на связь вышел «специалист», который попросил его скачать приложение брокерской платформы, зарегистрироваться и внести первоначальный взнос в размере 11 500 рублей. Он также сказал, что сделки необходимо вести под руководством «наставника».

Позже с потерпевшим связалась «наставница», и мужчина в течение трёх недель осуществлял сделки на небольшие суммы и наблюдал, как растут его доходы. Затем «наставница» рекомендовала для увеличения прибыли вложить миллион рублей. На эти цели мужчина оформил кредит онлайн и перевёл деньги на указанный счёт. Через несколько дней он взял ещё 920 тысяч, которые также перечислил мошенникам. Ещё через несколько дней мужчина обнаружил, что его брокерский счёт в приложении заморожен, вывод денежных средств недоступен, а для его «разморозки» нужно внести 16 000 долларов. Только тогда тагильчанин понял, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию.

По данным ведомства, за 4 месяца 2023 года в Нижнем Тагиле зарегистрировано 283 дистанционных преступления. Причинённый ущерб жителям города составил 87 млн рублей.