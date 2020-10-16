«Ещё минута, две и ей бы не повезло». Пожарный из Нижнего Тагила спас женщину из огня и снял это на видео

Пожарный из Нижнего Тагила Александр Серов выложил на свой YouTube-канал «Пожарный порох» видео, в котором он с командой спасает женщину из пожара. Возгорание произошло в сентябре 2020 года на Вагонке, в Алтайском микрорайоне. Сигнал поступил в 01:35 ночи.

«Мы увидели, что из окна идёт дым, значит там горит что-то серьёзное, поэтому взяли на всякий случай бензорез с собой и всё, что может пригодиться на 9 этаже» - говорит Александр.

С помощью бензореза спасатели вскрыли общую дверь в холле и вытащили хозяйку квартиры, которая к моменту приезда пожарных находилась без сознания. Женщина получила отравление продуктами горения и ожог ступни. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём - загорелся матрас, предположительно, из-за непотушенной сигареты.