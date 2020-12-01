Электронные больничные и трудовые книжки, ограничения для микрозаймов и карты “МИР”: какие изменения в законы вступают в силу в декабре

С начала декабря в России вступают в силу изменения в законодательство, касающиеся предпринимателей, налогоплательщиков, а также наёмных работников.

Прежде всего, 1 декабря истекает срок уплаты имущественных налогов для физических лиц. Собственники транспортных средств, земли, жилья обязаны до конца дня заплатить налоги, иначе со 2 декабря им ежедневно будут начисляться пени, а со злостных неплательщиков долги будут взыскивать судебные приставы.

С начала декабря медицинские работники, не получившие выплаты за работу с пациентами с коронавирусной инфекцией, смогут сообщать об этом через портал госуслуг: им предстоит заполнить форму заявления, указать в ней регион, медицинскую организацию, должность и месяц, за который не были выплачены средства. Полученные заявления будут передаваться в исполнительные органы государственной власти для проверки того или иного медучреждения.

С 1 декабря начнут действовать новые ограничения для микрофинансовых организаций — им запретят выдавать займы больше чем под 1% в день (365% в год). Документ также накладывает ограничения на максимальную сумму долга — с учётом процентов она не должна превышать заём на 200%.

С 1 декабря льготникам будут приходить уведомления о положенных им социальных услугах и выплатах. Ранее люди сами выясняли, на что именно они имеют право, теперь же уведомления об этом будут приходить через сайт госуслуг. С согласия пользователя система будет запрашивать данные из Единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО). Льготники также получат возможность приобрести билет на поезд или электричку через интернет — для этого нужно будет авторизоваться через портал госуслуг на сайте перевозчика. Кроме того, до конца декабря все получатели пенсий и социальных выплат, которые ещё не перешли на карты «Мир», должны будут это сделать. Ранее в связи с пандемией коронавируса срок перехода на карты национальной платёжной системы сначала перенесли до 1 октября 2020 года, а затем до конца декабря.

С 14 декабря в России начнут действовать новые правила оформления больничных листов без личного посещения врача. Лист нетрудоспособности можно будет получить как в электронном, так и в бумажном виде, при этом онлайн больничный не будет доступен безработным. Выдавать больничные, в том числе по беременности и родам, смогут с помощью телемедицины.

В случае вынужденной изоляции или временного отстранения от работы листок нетрудоспособности можно получить на всё время карантина. В случае закрытия детского сада родители детей в возрасте до семи лет также смогут получить больничный лист. Для формирования электронного больничного нужно представить не только паспорт, но и СНИЛС.

С 20 числа заработает Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, получающих господдержку. Владельцы компаний и самозанятые смогут узнать, какие субсидии, льготные кредиты и гарантии им положены, не изучая различные реестры, размещённые на официальных сайтах органов и организаций. Организации, предоставляющие поддержку бизнесу и самозанятым гражданам, должны до 5 декабря отчитаться об оказанных в 2019-2020 годах мерах поддержки (именно эти данные на первом этапе и составят Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства).

С 29 декабря россияне получат возможность подать заявление нотариусу через госуслуги и дистанционно заверить сделку с участием двух и более нотариусов, принять в депозит безналичные денежные средства, заверить перевод документа на другой язык, получить информацию об открытии наследственного дела. Нотариус сможет проверить личность заявителя через Единую систему идентификации и аутентификации и проверки усиленной квалифицированной электронной подписи. В России также сформируют реестр нотариальных действий, совершенных удалённо.

До 31 декабря каждый работник должен подать работодателю письменное заявление о своем выборе формата ведения трудовой книжки: в электронном или бумажном виде. Переход на электронную трудовую книжку — добровольный.

31 декабря истечёт срок замены паспортов и водительских удостоверений, действие которых истекло с 1 февраля по 15 июля 2020 года. Срок их действия был продлён по указу президента в связи с пандемией коронавируса, мера была принята для того, чтобы в отделениях ГИБДД и МФЦ не скапливались очереди.