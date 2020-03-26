Эксперты прогнозируют всплеск бытового насилия в России из-за карантина

В условиях домашнего карантина, на который на днях власти планируют перевести большинство россиян, может резко увеличиться число правонарушений на бытовой почве — в частности, фактов домашнего насилия в отношении жён и детей, пишут «Известия».

По мнению опрошенных изданием правозащитников, специализирующихся на проблеме домашнего насилия в России, в период затяжных новогодних и майских праздников резко возрастает число обращений к ним и в полицию. Карантин создаёт схожие угрозы, когда агрессор не может быть отвлечён другими делами, а постоянно фокусируется на объекте насилия. При этом в условиях карантина у потенциальных жертв нет возможности избежать общества своего мучителя, считает, в частности, руководитель Центра защиты пострадавших от домашнего насилия, адвокат, соавтор законопроекта «О профилактике семейно-бытового насилия в Российской Федерации» Мари Давтян.

Проблему могут усугубить не только алкоголь, которым наверняка начнут злоупотреблять многие, кого отправили на карантин, но и сам повод, по которому агрессор и его жертва остались на длительное время один на один. Пребывание на карантине дома — сам по себе психологически сложный момент для многих, особенно если это сопряжено с риском понести убытки, потерять доходы, отказаться от планов, например, на отдых.

Эксперты рекомендуют тем, кто оказался взаперти с потенциальным агрессором, стараться во время карантина поддерживать постоянную связь с родственниками или друзьями — теми, кто будет готов прийти на помощь. При этом самим потенциальным жертвам лучше максимально подготовиться к крайней ситуации, когда придётся уйти из дома: незаметно собрать сумку с главными документами, вещами на первое время и лекарствами.

Полезным может оказаться и другой совет: дать понять агрессивно настроенному члену семьи, что ему не удастся скрыть насильственные действия, так как поднятый дебоширом шум обязательно услышат соседи, которые тоже вынуждены находиться дома, а они непременно обратятся в полицию. Правоохранительные органы же стали чутко реагировать на любые соседские жалобы, в том числе для выявления лиц, нарушающих карантинные предписания.

Напомним, накануне президент Владимир Путин подписал указ, которым предстоящая неделя — с 30 марта по 5 апреля — в России станет нерабочей. Это связано с необходимостью добиться, чтобы как можно большее число россиян осталось дома и не участвовало в распространении новой коронавирусной инфекции.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».