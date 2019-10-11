Эксперты Минприроды Свердловской области не обнаружили угрозы здоровью жителей Нижнего Тагила в пробах воды из Черноисточинского пруда после массовой гибели рыбы

Предварительные результаты анализа проб воды, взятых в Черноисточинском водохранилище в начале недели, не выявили превышения концентрации опасных веществ. Об этом АН «Между строк» сообщили в Минприроды. Сегодня ведомство получило анализы проб воды, взятых из реки Чёрной, куда идёт сброс воды из Черноисточинского водохранилища, проб воды около плотины и из самого Черноисточинского водохранилища. Исследование не выявило превышения ни по одному из шести исследуемых показателей загрязняющих веществ. К понедельнику специалисты должны представить результаты биологического анализа. Но уже сейчас эксперты склоняются, что цвет и гибель рыбы связаны с недостатком кислорода в воде, вызванным цветением сине-зелёных водорослей.

При этом пруд в Минприроды региона называют объектом особого внимания.

«Улучшение экологической обстановки в Нижнем Тагиле и, в частности, состояние Черноисточинского водохранилища для министерства сегодня приоритет. В последние годы реализован комплекс мер, направленных на оздоровление экологии одного из наших ключевых промышленных центров. И если говорить о водохранилище, то, например, ситуация здесь лучше, чем даже в прошлом году, поскольку удалось полностью исключить сброс со шламохранилища “Водоканала-НТ”, который был значительным источником загрязнения воды», — сказал министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов.

Водопроводная вода при этом не представляет угрозы для здоровья людей, подчёркивают в ведомстве. Заместитель директора по производству ООО «Водоканал-НТ» Евгений Захаров заверил, что водоканал был готов к такому явлению.

«Водозабор идёт далеко в стороне от скопления сине-зелёных водорослей — на расстоянии более трёх километров. Нами сегодня принимаются все меры для того, чтобы в сеть вода попадала качественно подготовленной. С ситуацией мы справляемся, жители могут быть спокойны за качество и безопасность воды в своих домах», — отметил Захаров.

Напомним, в понедельник, 7 октября, Нижнетагильская межрайонная природоохранная прокуратура инициировала проверку по факту массовой гибели рыбы в Черноисточинском водохранилище. Как ранее рассказал АН «Между строк» природоохранный прокурор Денис Исаков, комиссия в составе сотрудников Росрыболовства, ветеринарной службы и Министерства природных ресурсов Свердловской области выясняет причины массовой гибели рыбы и бурного размножения сине-зелёных водорослей.