Экс-журналист телеканала «Россия-24» оценил стоимость ролика ФБК про Аскер-заде

Журналист Артур Абдюханов, работавший на «России-24», выяснил, что съёмка ролика Навального про Наилю Аскер-заде обошлась оппозиционеру как минимум в 162 247 рублей, сообщает телеграм-канал «Новый век».

К такому выводу журналист пришёл, используя минимальные расценки на проживание в отелях Нью-Йорка и Барселоны на момент съёмки ролика, стоимость перелётов. Перелёт Москва — Нью-Йорк — Москва журналист оценил в 22,9 тысячи рублей, проживание в Нью-Йорке сроком на 3 дня — в 14,6 тысячи рублей, работу оператора с профессиональной камерой, микрофоном на 2 дня (если найти местного, говорящего на русском языке) — в 25 тысяч рублей, стоимость питания и передвижения на 3 дня — в 13,4 тысячи рублей, перелёт Москва — Барселона — Москва — в 6,2 тысячи рублей, проживание в Барселоне сроком на 3 дня — в 17,2 тысячи рублей, оператор в Барселоне — 15 тысяч рублей, аренда квадрокоптера с оператором — 15 тысяч рублей, монтаж, дизайн и обработка ролика — 20 тысяч рублей, стоимость питания и передвижения на 3 дня — 12,7 тысячи рублей.

Ранее телеграм-канал «Новый век» сделал репост записи мнения эксперта Антона Вуймы, в котором говорится, что вся история с Аскер-заде, Костиным и Навальным сделана для того, чтобы вывести жену Костина Наталью Гордееву из-под санкций США.

Напомним, в расследовании ФБК говорится, что с 2018 года Аскер-заде использует бизнес-джет, которым ранее через дочернюю компанию владел ВТБ. Сотрудники фонда подтверждают связь Наили Аскер-заде с самолётом, сопоставив города, где она брала интервью, фотографии из её Instagram и все передвижения лайнера. Также в расследовании утверждается, что у телеведущей есть 62-метровая яхта SEA&US. Её обнаружили, изучая передвижения самолёта Bombardier Global 6000. Чтобы подтвердить, что Наиля Аскер-заде находилась на SEA&US, авторы расследования сравнили фотографии яхты со снимками из Instagram телеведущей, где видны детали судна.