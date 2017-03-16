Экс-тренер «Храбра» вышел на свободу за 1 млн рублей

Основатель клуба единоборств «Храбр» и наставник участников бойни в Цыганском посёлке Никита Мальцев вышел на свободу под залог в 1 млн рублей, пишет E1.ru.

«Суд отказал в удовлетворении ходатайства следствия о продлении заключения под стражей. Мера пресечения изменена на не связанную с лишением свободы», – сообщили в канцелярии Ленинского районного суда.

Сам Никита Мальцев от комментариев отказался.

12 января сотрудники свердловского ФСБ задержали Мальцева за мошенничество в особо крупном размере. По их версии, он предлагал директору букмекерской конторы, у которого полицейские изъяли игровые автоматы, вернуть оборудование и обеспечить в дальнейшем защиту от проверок. За услуги Мальцев попросил 1,2 млн рублей. При этом, как уверены силовики, исполнить свои обещания он не мог.

Позже в одном из подразделений МВД Екатеринбурга прошли обыски, связанные с делом экс-тренера «Храбра».

Также Мальцеву приписывали создание рынка бойцов, которые за 2-3 тысячи рублей участвовали в разборках на стороне заказчика. Однако сам он эту информацию отрицал.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: e1.ru