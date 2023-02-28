Экс-спикер гордумы Нижнего Тагила Александр Маслов назначен мэром Верхней Салды 

С 1 марта главой Верхней Салды станет Александр Маслов. Об этом он рассказал журналисту АН «Между строк». В феврале 2023 года Маслов покинул свой пост в Министерстве спорта Свердловской области и был назначен замглавы Верхней Салды по социальной сфере. Сегодня, 28 февраля, на внеочередном заседании Верхнесалдинской городской думы депутаты приняли отставку действующего мэра Игоря Сальникова с поста главы города.

В середине февраля в СМИ и Telegram-каналах появилась неофициальная информация о том, что в Верхней Салде будут кадровые перестановки. Причиной отставки предыдущего мэра Игоря Сальникова называли митинг местных жителей против строительства кремниевого завода компанией «Силарус» во время публичных слушаний по проекту. Тогда городским властям не удалось предотвратить стихийную акцию протеста, полицией были задержаны несколько активистов.

Напомним, Александр Маслов был назначен заместителем министра физической культуры и спорта региона Леонида Рапопорта в феврале 2018 года. Ранее он занимал должность спикера гордумы Нижнего Тагила, а также был депутатом пятого и шестого созывов. Из-за конфликта с мэром Сергеем Носовым Маслову было отказано в поддержке «Единой России» на выборах депутатов НТГД седьмого созыва. В результате экс-спикер решил в выборах не участвовать. Позже в СМИ появлялась информация о том, что он может возглавить Горноуральский городской округ, однако Маслов заявлял, что не намерен бороться за пост главы ГГО. В дальнейшем его также исключили из политсовета тагильского отделения «Единой России», но сейчас Маслов остаётся членом политсовета свердловского отделения партии. Помимо работы в муниципалитете, он занимал должность генерального директора горнолыжного комплекса «Гора Белая».