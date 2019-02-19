Экс-полковник ГРУ Квачков вышел на свободу

Бывший полковник ГРУ Владимир Квачков вышел на свободу из колонии № 5 в Мордовии, пишет «Дождь».

Ранее, 7 февраля, Зубово-Полянский районный суд Мордовии изменил приговор Квачкову и освободил его от наказания в связи с декриминализацией 282-й статьи об экстремизме.

Напомним, впервые Квачкова арестовали в марте 2005 года — его обвинили в подготовке покушения на Анатолия Чубайса. Суд присяжных оправдал бывшего полковника и других фигурантов дела.

В 2013 году Квачкова приговорили к 13 годам колонии по делу о попытке организации вооружённого мятежа, позже срок снизили до восьми лет. Уже во время нахождения в колонии его признали виновным в возбуждении ненависти по отношению к евреям за публикацию видеообращения из колонии. Защита настаивала на отсутствии состава преступления — в распространённой записи не было слов «евреи» и «иудеи». К основному сроку Квачкова прибавили ещё полтора года.