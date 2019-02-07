Суд освободил полковника Квачкова из-за декриминализации статьи 282 УК

Зубово-Полянский районный суд Мордовии освободил бывшего полковника ГРУ Владимира Квачкова в связи с декриминализацией статьи о возбуждении ненависти (282 УК), со ссылкой на адвоката Квачкова Андрея Виканова пишет «Медиазона».

По словам адвоката, Квачков выйдет на свободу 19 февраля, когда решение вступит в законную силу.

В 2010 году полковника Квачкова арестовали по обвинению в содействии терроризму и попытке организовать вооружённый мятеж. Спустя три года полковника приговорили к восьми годам колонии строгого режима. Дело о мятеже и терроризме возбудили на следующий день после оправдательного решения по делу Квачкова о подготовке покушения на Анатолия Чубайса.

В августе 2017 года Приволжский окружной военный суд приговорил Квачкова к полутора годам колонии строгого режима, признав его виновным в возбуждении ненависти или вражды (статья 282 УК) за видеообращение из колонии.