Экс-начальнику ГИБДД Нижнего Тагила Анатолию Чернову предъявили обвинение в злоупотреблении служебными полномочиями

Следствие предъявило обвинение экс-руководителю ГИБДД Нижнего Тагила Анатолию Чернову по ч. 1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). По информации АН «Между строк», на скамью подсудимых вместе с Черновым сядут трое его бывших подчинённых: двое инспекторов ДПС и командир взвода.

Напомним, 13 октября стало известно, что сотрудники ФСБ задержали начальника отдела ГИБДД по Нижнему Тагилу полковника Анатолия Чернова в собственном кабинете. По информации АН «Между строк», в июле 2020 года на Вагонке инспекторами ДПС был остановлен автомобиль, за рулём которого находился сын зампредседателя гордумы Нижнего Тагила Игоря Базилевича — Владимир. В 2018 году мужчина получил 2 года колонии-поселения за пьяное ДТП со смертельным исходом.

Дорожным полицейским показалось, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения, и его доставили в отдел полиции. Именно в этот момент, по словам источника АН «Между строк», Чернов по телефону отдал поручение подчинённым отпустить Базилевича-младшего.

Теперь бывшему силовику грозит до четырёх лет лишения свободы.