Экс-мэр Махачкалы осуждён на четыре года колонии за махинации с землёй

Суд в Махачкале приговорил к четырём годам колонии бывшего мэра города Мусу Мусаева по делу о превышении полномочий при выделении земельных участников, пишет ТАСС.

Кроме того, решением суда Мусаеву запрещено в течение трёх лет занимать должности гражданской и муниципальной службы.

Муса Мусаев был мэром Махачкалы с октября 2015 по январь 2018 года. 19 января его задержали по обвинению в незаконном выделении пяти земельных участков общей площадью более 18 тысяч квадратных метров в 2016–2017 годах. Ущерб от его действий оценён в 48 миллионов рублей. Он признал вину.

Через неделю после задержания Мусаева отстранили от должности по решению суда.