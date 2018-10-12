Экс-кандидат в губернаторы Приморья не смог оспорить решение избиркома об отмене результатов выборов

Приморский краевой суд не удовлетворил иск бывшего кандидата в губернаторы Приморья от КПРФ Андрея Ищенко, оспаривающего решение крайизбиркома об отмене результатов выборов губернатора края, пишет «Интерфакс».

«Суд решил в удовлетворении административного искового заявления Андрея Сергеевича Ищенко отказать», — сказал судья.

Судебное решение может быть обжаловано в судебной коллегии по административным делам Верховного суда РФ.

Напомним, в Приморском крае 9 и 16 сентября прошли в два тура выборы губернатора. Их итоги были отменены из-за многочисленных нарушений в ходе голосования. Во втором туре участвовали врио губернатора Андрей Тарасенко, выдвинутый «Единой Россией», и кандидат от КПРФ Ищенко. После отмены результатов выборов бывший кандидат в губернаторы Приморья Ищенко подал в Приморский краевой суд иск, в котором оспаривает решение крайизбиркома.

Тарасенко отказался от продолжения кампании и ушёл в отставку. На его место назначен Олег Кожемяко, занимавший должность губернатора Сахалинской области. Он уже заявил о своём намерении участвовать в выборах в качестве самовыдвиженца.

Дата повторных выборов пока не назначена. Решение будет принято на внеочередном заседании краевого Законодательного собрания 16 октября. По предварительным данным, голосование состоится 16 декабря.