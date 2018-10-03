Экс-кандидат в губернаторы Приморья от КПРФ подал в суд из-за отмены результатов выборов

Бывший кандидат в губернаторы Приморского края от КПРФ Андрей Ищенко подал иск в краевой суд, оспаривая решение избиркома об отмене результатов выборов главы региона, пишет «Интерфакс».

Также Ищенко просит признать незаконным бездействие избиркома, который, по мнению истца, не рассмотрел жалобы на нарушения при введении итогов второго тура выборов губернатора в систему ГАС «Выборы».

Напомним, выборы главы Приморья проходили в два тура, во втором Ищенко боролся с кандидатом от «Единой России» Андрей Тарасенко, занимавшим должность врио губернатора. По итогам голосования Тарасенко получил на 1,5% голосов больше, чем Ищенко. Стороны обвинили друг друга в нарушениях, и результаты выборов отменили.

Повторные выборы губернатора Приморья состоятся в декабре, врио главы региона указом президента Владимира Путина назначен единоросс Олег Кожемяко, ранее возглавлявший Сахалинскую область. По словам Кожемяко, он будет участвовать в предстоящих выборах как самовыдвиженец.