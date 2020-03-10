Экс-губернатор Свердловской области Александр Мишарин возглавил совет директоров машиностроительного дивизиона группы «Синара»

Экс-губернатор Свердловской области Александр Мишарин возглавил совет директоров холдинга «Синара-транспортные машины» (СТМ). 10 марта пресс-служба компании опубликовала обновлённый состав совета директоров.

«Появление в составе совета директоров СТМ Александра Мишарина — это очень позитивное событие для СТМ и всего машиностроительного дивизиона группы “Синара”», — цитирует Е1.ru гендиректора холдинга Виктора Леша.

До недавнего времени бывший губернатор занимал пост заместителя гендиректора РЖД. В ноябре прошлого года его проводили на пенсию.

Напомним, Александр Мишарин руководил регионом с 2009 года. В 2012 году ему пришлось покинуть свой пост из-за ДТП, в которое он попал на Серовском тракте. Тогда погиб один человек, ещё двое, в том числе сам губернатор, получили травмы.