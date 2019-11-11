Экс-губернатор Свердловской области Александр Мишарин уходит на пенсию

Бывший глава Свердловской области Александр Мишарин, который до недавнего времени занимал пост старшего вице-президента РЖД, заявил, что покидает компанию. По данным РБК, он выходит на пенсию.

«Я действительно планирую уйти из компании, поскольку свою задачу в целом считаю выполненной. Международное направление, которое я в последнее время курировал, сейчас активно развивается, доказало свою эффективность и приносит компании прибыль», — цитирует Мишарина пресс-служба РЖД.

60-летний чиновник также добавил, что намерен заняться своим здоровьем, а потом определится с дальнейшей родом деятельности.

Александр Мишарин возглавил Свердловскую область в 2009 году, но ему пришлось покинуть свой пост в 2012 году после серьёзного ДТП. После ухода с поста главы региона Мишарин стал вице-президентом РЖД.