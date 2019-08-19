Экс-главу Серпуховского района после двух месяцев голодовки перевели в реанимацию СИЗО

Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун, арестованный по делу о коррупции, переведён в реанимацию в тяжёлом состоянии на фоне голодовки, которую он держит больше двух месяцев, со ссылкой на его супругу пишет «Интерфакс».

«Врачи рассматривали вариант выйти в суд с требованием принудительного лечения и кормления с целью предотвратить летальный исход из-за катастрофической потери веса до 61 кг в связи с сухой голодовкой. По данным правозащитников, он был переведён в реанимацию СИЗО "Матросская тишина"», — сообщила Юлия Шестун.

По её словам, на прошлой неделе в больнице изолятора, где находится Шестун, собрался консилиум врачей, который обсуждал его ситуацию. Юлия Шестун добавила, что третья голодовка её мужа длится почти 70 дней, к тому же он ограничил потребление жидкости, его состояние оценивается как тяжёлое.

В конце июля в связи с ухудшением состояния здоровья Шестуна из-за отказа от пищи и жидкостей врачи больницы «Матросской тишины» вызвали для консультации гражданских медиков. По их решению его срочно отвезли в психиатрическую больницу № 1 («Кащенко»). Там врачи не нашли оснований для госпитализации Шестуна, и его направили в психиатрическую больницу СИЗО «Бутырка», а оттуда вернули в «Матросскую тишину».

Александр Шестун был арестован летом 2018 года, ему вменяется особо крупное мошенничество, легализация денег, полученных преступным путём, незаконная предпринимательская деятельность и получение особо крупной взятки. Шестун отвергает все обвинения и называет своё уголовное дело заказным и политически мотивированным. Он проводит третью с начала года голодовку.