Экс-главу ФСИН Александра Реймера, отбывающего наказание в ИК-13 в Нижнем Тагиле, освободили по УДО

Центральный районный суд Калининграда освободил условно-досрочно бывшего главу Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александра Реймера, осуждённого за мошенничество и злоупотребление полномочиями на восемь лет колонии, со ссылкой на пресс-службу суда пишет агентство «Москва».

Суд удовлетворил ходатайство осуждённого со второго раза — ранее Реймер уже просил об условно-досрочном освобождении, но суд ему отказал в этом, а также в замене неотбытого срока более мягким видом наказания.

Реймер ушёл в отставку с поста главы ФСИН в 2012 году, после этого в ведомстве обнаружили махинации почти на три миллиарда рублей, в том числе с закупкой электронных браслетов по завышенным ценам. По делу был также осуждён заместитель Реймера Николай Криволапов и бывший директор ведомственного ФГУПа Виктор Определенов.

В июне 2017 года Замоскворецкий суд приговорил Реймера к восьми годам колонии по обвинению в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Летом 2018 года его перевели из колонии в Калининграде в ИК-13 в Нижнем Тагиле.