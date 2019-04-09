Экс-главред портала Е1 Ринат Низамов обратился в МВД из-за анонимных угроз после митинга за сквер

Директор сети городских порталов в Hearst Shkulev Media (экс-главред портала E1.ru) Ринат Низамов подал в отдел полиции № 1 Екатеринбурга заявление об анонимных угрозах в свой адрес, сообщается на сайте издания. Угрожать Низамову начали после участия в воскресной акции в защиту сквера у Театра драмы, на месте которого запланировано строительство храма святой Екатерины.

«В ходе разговоров, которые велись между сторонниками постройки и противниками, мною была высказана позиция касательно несогласия оскорбления журналистов и участников акции. Незамедлительно после проведения акции в соцсетях стали появляться угрозы в мой адрес», — заявляет Низамов.

В пример он привёл сообщение пользователя «Живого журнала» под ником madizm, который написал: «Охладить пыл этого грязного чурбана сможет разбойное нападение в подъезде, с последующей госпитализацией — комар носу не подточит», и ряд других оскорбительных высказываний, призывающих «бить организаторов акции трубой».

«Полагаю, указанные действия пользователей соцсетей могут быть квалифицированы по статье 119 УК РФ ("Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью"). Считаю, что данные комментарии относятся лично ко мне, субъективно данные высказывания воспринимаются мною реально и представляют опасность моей жизни и здоровью», — пишет Низамов.

В полиции Екатеринбурга до итогов проверки от комментариев воздержались.

Акция в поддержку сохранения сквера у Театра драмы прошла 7 апреля, в ней участвовали около 3–4 тысяч человек.