Экс-глава «ВСМПО-Ависма» готовится заключить с корпорацией мировое по спору на 4 млрд рублей

Корпорация «ВСМПО-Ависма» и её бывший генеральный директор Михаил Воеводин собираются заключить мировое соглашение в рамках арбитражного дела о взыскании с бывшего главы компании 4 млрд рублей, пишет Znak.com.

По данным картотеки арбитражных дел, 16 октября корпорация подала в суд соответствующее ходатайство, заседание по делу ранее было назначено на 28 октября. В «ВСМПО-Ависма» сказали, что отказываются от комментариев по факту ходатайства.

Напомним, 4 сентября корпорация «ВСМПО-Ависма» подала иск к бывшему генеральному директору Михаилу Воеводину о взыскании с него 4 млрд рублей — компания сочла, что это ущерб, причиненный предприятию в результате недобросовестных действий Михаила Воеводина, когда он возглавлял корпорацию. Как следует из аргументов «ВСМПО-Ависмы», перечисленных в документах дела, продукция корпорации продавалась по заниженной стоимости, была организована схема, направленная «на перераспределение доходов корпорации в пользу компаний группы Interlink».

Позднее «ВСМПО-Ависма» просила суд принять обеспечительные меры в виде ареста имущества (включая денежные средства и акции) Михаила Воеводина, но суд не стал вводить эту меру.

ГУ МВД по Свердловской области по заявлению акционеров «ВСМПО-Ависма» возбудило уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). При этом, как отмечали источники Znak.com, Воеводин, который возглавлял «ВСМПО-Ависму» более 10 лет, на момент появления информации о деле не являлся подозреваемым. Другой источник издания говорил, что уголовное дело будет использоваться «в качестве инструмента давления» на Воеводина — по его словам, будучи топ-менеджером корпорации, по просьбе крупного бизнеса Воеводин в качестве номинала получил под контроль пакет акций компании. После того как он покинул пост гендиректора «ВСМПО-Ависма», его попросили вернуть акции, но якобы он отказался это делать.