Экс-глава «Водоканала» стал министром экономики Свердловской области

Бывший глава екатеринбургского МУП «Водоканал» Александр Ковальчик назначен министром экономики Свердловской области, сообщает департамент информационной политики губернатора Свердловской области. Указ о назначении подписал Евгений Куйвашев, к выполнению своих обязанностей Ковальчик приступит в понедельник, 29 января.

Как сообщили в ДИПе, Ковальчик победил в открытом конкурсе на пост министра, который проводился в этом году впервые. На этом посту он сменит Дмитрия Ноженко, который ушёл в отставку весной 2017 года. Главу екатеринбургского «Водоканала» называли вероятным кандидатом в министры экономики области ещё в 2017 году.

Александр Ковальчик окончил Уральский государственный технический университет и Уральскую государственную юридическую академию. Имеет учёную степень кандидата экономических наук.

Работал в комитете экономики администрации Екатеринбурга, с 2004 года занимал должность председателя комитета по инвестициям администрации Екатеринбурга. С 2008 года — председатель комитета по экономике городской администрации. Принимал участие в разработке стратегического плана развития Екатеринбурга. С 2010 года занимал пост генерального директора екатеринбургского МУП «Водоканал».

В 2015 году Ковальчик был фигурантом уголовного дела, его обвиняли в присвоении и растрате, совершённых в особо крупном размере, а также в превышении служебных полномочий, но суд оправдал его.