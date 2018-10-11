Экс-глава Владивостока призвал вернуться к прямым выборам

Мэр Владивостока Виталий Веркеенко, сроки полномочий которого истекли 11 октября, призвал перейти к прямым выборам главы города, пишет «Дождь».

Веркеенко отметил, что легитимными следует признавать выборы, в которых приняли участие больше 50% избирателей.

«Ситуация при явке в 11–12% и победе простым большинством голосов также неправильна и не даст необходимой легитимности и поддержки главе города», — сказал он.

Сейчас мэра Владивостока выбирают депутаты городской думы.

Напомним, Веркеенко заявил об уходе с поста мэра Владивостока 2 октября. РБК со ссылкой на свои источники отмечало, что это произошло из-за итогов голосования на выборах губернатора Приморья. Во Владивостоке большинство жителей отдали голоса за кандидата от КПРФ Андрея Ищенко, но выборы отменили из-за многочисленных нарушений. Повторное голосование пройдёт через три месяца.

Позднее Веркеенко объяснил свою отставку тем, что «видит и чувствует кризис доверия к власти». Он добавил, что в «сложившейся системе» преодолеть его невозможно. Он проработал мэром города девять месяцев.